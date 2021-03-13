В Башкирии от коронавируса умерли еще три человека

В Башкирии, по данным антиковидного штаба, 13 марта зарегистрировано еще три летальных случая среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число умерших на сегодня составляет 313 человек.

Количество заболевших с начала пандемии превысило 30 тысяч и на сегодня составляет 30 307 человек, прирост за сутки — 126.

В стационарах проходят лечение 265 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 16, на ИВЛ — 7.

На амбулаторном лечении — 5 051 человек. Выписано за сутки — 152 человека, всего выздоровели – 24 678 человек.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки – 136. Выписанных пациентов, переболевших пневмонией — 121.