В Уфе с 15 марта заработает мобильный пункт вакцинации против Сovid-19 для всех желающих

В Уфе с 15 марта открывается мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он будет работать по будням в помещении Башкирского театр оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) с 15 до 20 часов. Заранее записываться в мобильный пункт на вакцинацию не нужно, иммунизация желающим будет проводиться в порядке «живой очереди».

Как сообщили агентству «Башинформ» в региональном Минздраве, мобильный пункт вакцинации позволит обеспечить доступность иммунопрофилактики для населения. В ведомстве также уточнили, что помещение в театре соответствует требованиям санитарного законодательства, включая кабинеты для приема врача, проведения прививок, наблюдения за вакцинированными в течение 30 минут после введения вакцины.

Данный пункт будет обеспечен соответствующим морозильным оборудованием для соблюдения надлежащих условий хранения вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата: в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C.

Напоминаем, что при прохождении вакцинации гражданам необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также перед прививкой вам предложат заполнить документы – анкету и добровольное информированное согласие.

Медицинские работники разъяснят все по процедуре вакцинации, проведут медицинский осмотр, на основе которого осуществляется допуск с учетом всех имеющихся факторов непосредственно к самой вакцине.

После прививки медики еще 30 минут наблюдают за состоянием вакцинируемого. Затем все данные заносятся в федеральный регистр вакцинируемых.

По данным на 12 марта 2021 года, первым компонентом вакцины от Covid-19 привиты более 107 тысяч жителей республики, вторым компонентом — около 59 тысяч человек.