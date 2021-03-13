Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Минпросвещения России опубликовало проект расписания Единого государственного экзамена для выпускников 2021 года. В случае одобрения документа, ЕГЭ в этом году начнутся 31 мая и завершатся 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Согласно проекту расписания, первыми экзаменами будут география, литература и химия. Затем школьники будут сдавать русский язык, его предлагается разбить на два дня (3 и 4 июня).

В течение трех дней будут проходить экзамены по иностранному языку: 18 июня — письменная часть экзамена, а 21 и 22 июня зарезервировали для устной части, раздела «Говорение».

Также на два дня, 24 и 25 июня, предлагается разбить сдачу ЕГЭ по информатике.

Напомним, ранее министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о новшествах при сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников этого года.

По его словам, для выпускников 11-х классов досрочный период проведения испытаний отменен. ЕГЭ проводится только для поступающих в вузы. Экзамен по математике базового уровня проводиться не будет.

Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, при получении аттестата о среднем общем образовании сдают выпускные экзамены по двум предметам: математике и русскому языку.

Кроме того, срок проведения итогового сочинения (изложения) перенесен со 2 декабря на 15 апреля, дополнительные сроки также назначены на май 2021 года.

Еще одно новшество — выпускники 11 классов впервые будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютерах. Ранее экзамен по предмету сдавался на бумажных носителях. Решение о переводе экзамена в компьютерную форму принято в связи с запросом общественно-профессионального сообщества.

Для подготовки к ЕГЭ-2021 в феврале проводились онлайн-встречи для школьников. С 30 марта будут организованы онлайн-консультации. Также онлайн-консультации для выпускников школ пройдут во всех муниципалитетах.