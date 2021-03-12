Реорганизуется Академия наук РБ, а НИИ глазных болезней возвращается в федсобственность

В Башкирии принято решение о реорганизации Академии наук республики и ее подведомственных организаций, а также передаче в федеральную собственность Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней Академии наук РБ. Соответствующее распоряжение подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Согласно документу, учреждение науки РБ «Башкирская энциклопедия» и Институт стратегических исследований РБ объединяются в государственное автономное научное учреждение «Институт социально-гуманитарных исследований и энциклопедистики Республики Башкортостан».

Кроме этого, документом предписан переход в федеральную собственность государственного бюджетного учреждения «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан», он становится подведомственным Башкирскому государственному медицинскому университету Минздрава РФ.

Как рассказал «Башинформу» президент Академии наук Республики Башкортостан Альфис Гаязов, данные изменения вполне закономерны и продиктованы временем.

«Данным изменениям предшествовал большой подготовительный период. Решение это обсужденное и представляет мнение большинства ученых. Содержание нашей деятельности не меняется, меняется лишь организационная форма. Так, Институт глазных болезней, который долгое время находился в составе академии, интегрируется с Башгосмедуниверситетом. Это вполне оправдано, потому что перед медициной стоят глобальные задачи, и только объединение может решить эти вопросы. Что касается Института стратегических исследований, то он всегда имел уклон в сторону проведения экономических исследований, а сегодня важны исследования чисто гуманитарного направления, связанные с изучением мнения общественности. И то, что мы сегодня делаем, перенаправляя исследования ученых в этом ключе, это тоже веяние времени. Башкирская энциклопедия — это учреждение, которое работает на развитие нашей республики, на повышение имиджа. Оно входит в интеграцию с вновь создаваемым Институтом политических исследований. Таким образом, мы хотим показать, что региональная наука оказывает влияние на развитие республики, и при принятие решений Башкортостан ориентируется на исследования наших ученых. Мы, как Академия наук, остаемся в прежнем составе, и все моменты, связанные с поддержкой учёных, они сохраняются», — отметил руководитель АН РБ.

ректор БГМУ Валентин Павлов

Что касается интеграции НИИ глазных болезней и Башгосмедуниверситета, это также единогласное одобрение двух коллективов учреждений, сказал

«Исторически и раньше Институт глазных болезней был в ведении Минздрава России. Объединение учреждений — это возможность, во-первых, развернуть новые научные направления, для того чтобы башкирская наука была видна на мировом уровне. Это возможность более активного участия в экспорте образования. Сегодня у нас учится 2,5 тысячи студентов из 54 стран, а будет еще больше. На базе НИИ будут открыты новые кафедры. Также это позволит привлекать больных из-за рубежа, то есть, это выход института на федеральный, мировой уровни. Синергизм двух учреждений позволит использовать потенциал ординаторов офтальмологов, молодых врачей, профессоров университета. Изменение только пойдет на пользу обоим учреждениям и позволит нам развить и сохранить всемирно известные офтальмологические научные школы республики. Для БГМУ это расширение образовательной, научной базы. А самое главное, это возможности для развития офтальмологии как науки».

Валентин Павлов отметил, что с переходом Уфимского НИИ глазных болезней в федеральную собственность, не меняется его структура — продолжат работу все филиалы института. Сохраняются как федеральное, так и республиканское финансирование учреждения. «И самое главное, институт, как и раньше, будет оказывать офтальмологическую помощь жителям Башкортостана», — добавил он.