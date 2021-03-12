Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии озвучили возможное название объединенного вуза Фото: ИА «Башинформ»

Если объединение УГАТУ и БашГУ состоится, новый вуз может называться Башкирский университет науки и технологий. Это одно из рабочих названий объединенного вуза, рассказал в интервью КП-Уфа руководитель Администрации Главы Башкирии Александр Сидякин.

Ранее он заявлял, что процесс объединения вузов займет не менее двух лет. «Те, кто учатся на старших курсах, закончат университеты, в которые поступали. А кто на первом-втором курсе учатся, возможно, закончат и другой вуз. Но правопреемственность и БашГУ и УГАТУ сохранится», — пояснил Александр Сидякин.

В Башкирии сегодня средний возраст докторов наук, которые занимаются исследованиями, превышает 65 лет.

«Самое обидное, что некому приходить им на смену, потому что неоткуда их черпать – все перспективные люди уезжают отсюда. Поэтому крайне важно создать новые, конкурентные механизмы закрепления студентов за регионом, в котором они закончили школу. Ну и привлечь абитуриентов из других регионов и других стран. Это называется экспорт образования и науки», — считает руководитель Администрации Главы РБ.

По словам чиновника, власти Башкирии тщательно изучили множество вариантов по созданию нового, большого и эффективного вуза.

«Самый фантастический, самый крутой вариант был – объединение всех шести вузов республики. У нас бы получился университет, в котором учились бы 100 тысяч человек. Он автоматически мог бы стать одним из самых крупных университетов страны. С учетом всех филиалов, мы могли получить здесь магнетическую историю!» — заявил Александр Сидякин.

Напомним, объединение Уфимского государственного авиационного технического университета и Башкирского государственного университета задумано с целью попадания нового вуза в программу «Приоритет-2030». В рамках нее объединенный вуз к своему бюджету около 5 млрд рублей сможет получить дополнительное финансирование на 1 млрд рублей.