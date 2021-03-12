Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии еще 10 населенных пунктов остаются в «снежном плену» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкортостане 12 марта продолжаются работы по очистке дорог от снега на подъездах к десяти населенным пунктам в Хайбуллинском и Зилаирском районах. В «снежном плену» остаются 1062 местных жителя, из них 119 детей.

С последствиями стихии «сражаются» 22 единицы техники. Планируется, что все работы будут завершены к концу сегодняшнего дня. Жалобы от населения не поступали, отметили в пресс-службе МЧС РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», информация о том, что на момент прохождения циклона был затруднен или невозможен проезд для легковых машин на территории Зилаирского, Фёдоровского и Хайбуллинского районов к 50 населенным пунктам из-за низовой метели, поступила в экстренные службы поздно вечером 10 марта. «Заложниками» неблагоприятной погоды стали 6694 человека, из них 615 детей. На борьбу со снегом были привлечены 58 единиц техники и 75 человек.