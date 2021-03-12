В выходные в Башкирии значительно потеплеет
В предстоящие выходные дни в Башкирии потеплеет до минус 6 градусов, сообщили синоптики республики.
По данным Башгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами прогнозируется небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха днем — минус 9-14 градусов.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 километра.
В субботу без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 17-22, местами до 27 мороза. Днем теплее — минус 6-11 градусов.
В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Синоптики по-прежнему прогнозируют погоду без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 17-22, местами до 27 мороза. Днем — минус 6-11 градусов.