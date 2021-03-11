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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Нефтекамске по инициативе жителей облагородили набережную озера Полуденка

ОБЩЕСТВО

В Центре управления республикой рассказали, как в прошлом году в Нефтекамске преобразилась набережная озера Полуденка.

До благоустройства берег озера нуждался в очистке от кустарников и укреплении, не было полноценного освещения, не хватало мест отдыха и подходов к береговой линии.

Набережная преобразилась благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Именно эту общественную территорию выбрали жители Нефтекамска в ходе рейтингового голосования в 2020 году.

Место уникальное: с одной стороны, это городская территория, но с другой — уютный зеленый уголок в лесном массиве, где можно отдохнуть. Над кромкой воды вдоль берега проходит пешеходная зона на винтовых сваях из террасной доски, установлены качели, лежаки и веревочные гамаки, а на воде красуется фигура мифического Акбузата. Сюда же, на площадку к озеру, выходит нефтекамская Тропа здоровья — аллея, на которой занимаются спортсмены, прогуливаются семьи, пожилые жители. Поэтому набережная — популярное и любимое место у нефтекамцев и гостей города.

В ЦУРе напоминают, что в текущем году у жителей Башкортостана также есть возможность выбрать то место в своем районе или городе, которое благоустроят в 2022 году. С 26 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru будет проходить голосование по отбору общественных территорий.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Формирование комфортной городской среды
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