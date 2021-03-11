Долгожданное счастье: в Башкирии из перинатального центра выписали тройняшек
Фото: Валерий Шахов
В Башкирии из Республиканского клинического перинатального центра выписали первую тройню, родившуюся в этом году. Это уже десятые тройняшки, появившиеся в стенах РКПЦ с самого его создания, с 2018 года.
«Два сыночка и лапочка дочка» родились 26 февраля путем кесарева сечения. Счастливые родители – 32-летние уфимцы Шамиль и Альбина Нуретдиновы.
По словам акушера-гинеколога Аскара Еникеева, женщина, благодаря своему здоровью, терпению, а также при поддержке медиков, смогла выносить тройню до 37-38 недель беременности. Дети родились доношенными, сразу самостоятельно задышали, и спустя две недели стационарного наблюдения отправляются домой.
Как рассказала мама, в одночасье ставшая многодетной, к своему родительскому счастью они с мужем шли несколько лет. После наступления долгожданной беременности, чтобы как можно дольше сохранить внутриутробное развитие, Альбина с 32-й недели находилась под наблюдением медиков в РКПЦ.
Многодетные родители выражают огромную признательность медперсоналу перинатального центра за помощь в появлении и уходе за новорожденными. Вся их большая семья, в свою очередь, тоже очень рада появлению тройняшек. Помогать готовы бабушки, дедушки и вся родня. Альбина и Шамиль и сами уверены в своих силах, и надеются, что с поддержкой близких, государства они смогут воспитать сыновей и дочь счастливыми.
Согласно республиканскому закону, в первую очередь Нуретдиновым должен быть предоставлен жилищный сертификат вне очереди. Семье, где родился второй ребенок, положен материнский семейный капитал —сейчас он составляет 639 432 рубля. Также предусмотрена ипотека по ставке не выше 6%. Кроме этого, они, как семья, где родился третий или последующий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также семьям с тремя детьми, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выдается бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства или 250 тысяч рублей.
Более подробную информацию об этих и других мерах господдержки семьям с детьми читайте в спецпроекте «Башинформа» «Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2021 году».