Долгожданное счастье: в Башкирии из перинатального центра выписали тройняшек

Фото: Валерий Шахов































Фото: Валерий Шахов

В Башкирии из Республиканского клинического перинатального центра выписали первую тройню, родившуюся в этом году. Это уже десятые тройняшки, появившиеся в стенах РКПЦ с самого его создания, с 2018 года.

«Два сыночка и лапочка дочка» родились 26 февраля путем кесарева сечения. Счастливые родители – 32-летние уфимцы Шамиль и Альбина Нуретдиновы.

По словам акушера-гинеколога Аскара Еникеева, женщина, благодаря своему здоровью, терпению, а также при поддержке медиков, смогла выносить тройню до 37-38 недель беременности. Дети родились доношенными, сразу самостоятельно задышали, и спустя две недели стационарного наблюдения отправляются домой.

«Тройня – это всегда уникальный случай, но в современных реалиях уже не редкое явление, — рассказал Аскар Еникеев. — Конечно, женщине, вынашивающей тройняшек, приходится нелегко, это тройная нагрузка на организм. Уже начиная с 32-й недели будущая мама начинает испытывать дискомфорт во время сна, становится тяжело дышать. Отмечу, что и данная беременность проходила нелегко. Но пациентка мужественно все вытерпела. Цель, которую она себе поставила, была для нее важнее всего. Женщина — герой! Как, впрочем, и каждая роженица»

Как рассказала мама, в одночасье ставшая многодетной, к своему родительскому счастью они с мужем шли несколько лет. После наступления долгожданной беременности, чтобы как можно дольше сохранить внутриутробное развитие, Альбина с 32-й недели находилась под наблюдением медиков в РКПЦ.

«Как ни странно, я чувствовала себя хорошо и во время беременности, и после родов, — говорит она. — Первым на свет появился Саид с весом 2 570 кг, второй Амир – 2 210 кг, последней родилась малышка Ясмина – 2 кг. Беременность — дихориальная диамниотическая, то есть детишки были каждый со своей плацентой, и внешне они все разные. После операции я уже через 3-4 часа бегала, хотела быстрее увидеть деток. Сейчас я бесконечно счастлива, что мы, наконец, едем домой».

Многодетные родители выражают огромную признательность медперсоналу перинатального центра за помощь в появлении и уходе за новорожденными. Вся их большая семья, в свою очередь, тоже очень рада появлению тройняшек. Помогать готовы бабушки, дедушки и вся родня. Альбина и Шамиль и сами уверены в своих силах, и надеются, что с поддержкой близких, государства они смогут воспитать сыновей и дочь счастливыми.

«Эмоции просто переполняют, — рассказал глава семейства Шамиль. – Когда узнали, что в семье появится сразу трое детишек, конечно, было неожиданно. Для меня, как главы семейства, сейчас самый насущный вопрос — улучшить наши жилищные условия. Теперь нам пятерым нужно больше квадратных метров. Пока живем в двухкомнатной квартире, чуть больше 50 кв. м. Супруга – госслужащий, я работник инжинирингового холдинга. Смотрю, изучаю госпрограммы, какими мы можем воспользоваться как многодетная семья».

Согласно республиканскому закону, в первую очередь Нуретдиновым должен быть предоставлен жилищный сертификат вне очереди. Семье, где родился второй ребенок, положен материнский семейный капитал —сейчас он составляет 639 432 рубля. Также предусмотрена ипотека по ставке не выше 6%. Кроме этого, они, как семья, где родился третий или последующий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также семьям с тремя детьми, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выдается бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства или 250 тысяч рублей.

Более подробную информацию об этих и других мерах господдержки семьям с детьми читайте в спецпроекте «Башинформа» «Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2021 году».