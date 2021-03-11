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11 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии началось голосование за финалистов конкурса «Трезвое село»

ОБЩЕСТВО

10 марта стартовало интернет-голосование среди 12 финалистов республиканского конкурса «Трезвое село-2020». В нем участвуют села с разной численностью, поэтому было решено поделить их на четыре категории: крупные, большие, средние, малые. Финалистами по категориям стали следующие сёла:

Крупные: село Шулганово Татышлинского района; деревня Шамонино Уфимского района; село Ильчино Учалинского района.

Большие: деревня Таштимерово Абзелиловского района; село Бахтыбаево Бирского района; село Исимово Кугарчинского района.

Средние: деревня Бретяково Бурзянского района; деревня Старомухаметово Кигинского района; деревня Кучербаево Стерлитамакского района.

Малые: деревня Нижнеяикбаево Баймакского района; деревня Верхние Каргалы Благоварского района; село Якутово Куюргазинского района.

Финалисты участвуют в интернет-голосовании, организованном на портале «Голос РБ». Там же размещены презентационные видеоролики по каждому селу. Отдать голоса понравившимся деревням можно будет до 20 марта.

По итогам голосования распределятся места в призовых тройках. Кроме этого, по решению оргкомитета будут и дополнительные — специальные призы. Награждение победителей состоится в конце марта текущего года.

Напомним, по итогам прошлогоднего конкурса Глава Башкортостана Радий Хабиров увеличил призовой фонд в десять раз, в итоге общий призовой фонд составит 40 млн рублей. Победители получат по 5 млн рублей, занявшие вторые места — по 3 млн рублей, за третьи — по 2 млн рублей.

Как отметили организаторы, в этот раз мероприятие прошло на высоком уровне. Большая конкуренция была уже на муниципальном уровне — на первом этапе участвовало более 2000 сел и деревень. Во всех муниципалитетах прошли различные мероприятия, рассчитанные на популяризацию трезвого и здорового образа жизни.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Трезвое село
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