Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Из-за низовой метели проезд к 50 населенным пунктам Башкирии был невозможен Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В МЧС Башкирии поздно вечером 10 марта поступила информация о том, что на момент прохождения циклона был затруднен или невозможен проезд для легковых машин на территории Зилаирского, Фёдоровского и Хайбуллинского районов к 50 населенным пунктам из-за низовой метели. В этих населенных пунктах проживают 6694 человека, из них 615 детей.

В пресс-службе МЧС РБ сообщили о мерах, принимаемых для того, чтобы вернуть проезд к селам и деревням:

На территории Зилаирского района к 20 населенным пунктам, где проживает 2925 человек, из них 450 детей, для проведения расчистки участка автодороги привлечено восемь человек и восемь спецмашин.

На территории Фёдоровского района к 5 населенным пунктам, где проживает 25 взрослых, участок дороги расчищают 14 человек и 14 единиц техники.

На территории Хайбуллинского района к 25 населенным пунктам, где проживает 3744 человек, из них 165 детей, для проведения расчистки участка автодороги привлечено 13 человек и 13 единиц техники.

«Силы и средства Зилаирского, Фёдоровского, Хайбуллинского звеньев Башкирской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность». Сейчас обстановка стабилизируется, дороги к некоторым населенным пунктам расчищены, работы продолжаются. Ситуация находится на контроле. В Главном управлении продолжает работать оперативный штаб. Всего для расчистки дорог к населенным пунктам привлечено 58 единиц техники и 75 человек», — проинформировали в ведомстве.