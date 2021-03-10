Фото: Ксения Калинина Метель и сильный ветер: МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным МЧС РБ, ночью 11 марта местами по республике ожидается метель при усилении ветра до 15-20 м/с, ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -18,-23 градуса, при прояснениях -25,-30, днем -13,-18.