Фото: ИА «Башинформ» В 2020 году в Башкирии родились 4 тройни и 410 двоен Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году в Башкирии родились 4 тройни и 410 двоен, сообщили в Фонде социального страхования РФ по республике по итогам подсчета выданных родовых сертификатов. О первых тройняшках в регионе в начале года писал «Башинформ».

Всего по данным информационно-аналитической системы ФСС у женщин, получивших родовые сертификаты, родилось 38,7 тысячи малышей.

Традиционно, мальчиков родилось больше – 20,1 тысячи, девочек — 18,6 тысячи. Средний рост и вес малышей остаются неизменными – около 52 см и 3,3 кг.

Больше всего малышей родилось у мам в возрасте от 34 до 35 лет. Это в основном вторые и третьи по счету в семье дети. Первенцы чаще рождались у 25-летних мам.

Больше всего малышей рождались в пятницы, в эти дни недели в прошлом году родились 6 353 ребенка. Из месяцев самым «урожайным» оказался август. В последний месяц лета на свет появились 3 382 новорожденных.

Всего в рамках программы «Родовой сертификат» медорганизациям республики было перечислено более 411,5 млн рублей. В ФСС напомнили, что средства в рамках родовых сертификатов получают женские консультации за медицинские услуги в период беременности женщин, родильные дома за оказанные услуги в период родов и послеродовой период, детские поликлиники — за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни. Кроме этого, в текущем году добавилась оплачиваемая в рамках программы дополнительная услуга — оказание женщинам в период беременности бесплатной правовой, психологической и медико-социальной помощи.