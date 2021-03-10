Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.26 ↓

EUR 88.17 ↑

10 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В 2020 году в Башкирии родились 4 тройни и 410 двоен

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году в Башкирии родились 4 тройни и 410 двоен Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году в Башкирии родились 4 тройни и 410 двоен, сообщили в Фонде социального страхования РФ по республике по итогам подсчета выданных родовых сертификатов. О первых тройняшках в регионе в начале года писал «Башинформ».

Всего по данным информационно-аналитической системы ФСС у женщин, получивших родовые сертификаты, родилось 38,7 тысячи малышей.

Традиционно, мальчиков родилось больше – 20,1 тысячи, девочек — 18,6 тысячи. Средний рост и вес малышей остаются неизменными – около 52 см и 3,3 кг.

Больше всего малышей родилось у мам в возрасте от 34 до 35 лет. Это в основном вторые и третьи по счету в семье дети. Первенцы чаще рождались у 25-летних мам.

Больше всего малышей рождались в пятницы, в эти дни недели в прошлом году родились 6 353 ребенка. Из месяцев самым «урожайным» оказался август. В последний месяц лета на свет появились 3 382 новорожденных.

Всего в рамках программы «Родовой сертификат» медорганизациям республики было перечислено более 411,5 млн рублей. В ФСС напомнили, что средства в рамках родовых сертификатов получают женские консультации за медицинские услуги в период беременности женщин, родильные дома за оказанные услуги в период родов и послеродовой период, детские поликлиники — за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни. Кроме этого, в текущем году добавилась оплачиваемая в рамках программы дополнительная услуга — оказание женщинам в период беременности бесплатной правовой, психологической и медико-социальной помощи.

 

Гульфия Акулова

Теги: рождаемость
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе ушел из жизни народный артист Башкортостана Валерий Гриньков
В Уфе на 72-м году после болезни ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Валерий Гриньков. Прощание с артистом состоится 10 марта в здании
В Башкирии прямо на работе задержали несколько сотрудников ГИБДД
В Башкортостане прямо на работе задержали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах
В Уфе Элвин Грей отобрал участников на следующий этап проекта «Яңы моң»
В Уфе прошли кастинги международного музыкального конкурса «Яңы моң» («Новая музыка»). Напомним, автор проекта - звезда башкирской эстрады, заслуженный а
МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде и сильном ветре
МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде и сильном ветре. По данным синоптиков, с 20 часов 9 марта до 20 часов 10 марта прогнозируется облачная погода, ноч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть