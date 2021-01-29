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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В сети появилось видео изнутри дворца в Геленджике

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот видео Mash

В сети появилось видео изнутри дворца в Геленджике Фото: скриншот видео Mash

В сети появилось видео изнутри дворца в Геленджике. Побывать во дворце из расследования Алексея Навального удалось журналистам издания Mash. Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

На кадрах видно, что основные работы на месте продолжаются активные строительные работы. А внутри комнат они только на начальной стадии.

По словам работников стройплощадки, строительство планируется завершить только через 5-6 лет.

Журналисты издания сообщают, что узнать предназначение здания, а также имена его владельцев им удалось.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев особняка. Пресс-секретарь также заявил, что не располагает данными о посещении этого объекта Владимиром Путиным.

Вопрос о том, почему над дворцом установлена бесполетная зона, Песков адресовал в ФСО и ФСБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СМИ
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