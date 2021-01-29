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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В администрации главы Башкирии прокомментировали идею объединения двух ведущих вузов

ПОЛИТИКА

Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин прокомментировал возможность объединения Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета, которая в последние дни обсуждается в образовательном сообществе.

«Разговоры об объединении ведутся. В какой это будет форме и какие университеты будут объединены, могут сказать только сами университеты. Мы такое решение можем им предложить, но всё-таки это должно быть решение коллективов самих вузов, – сказал Александр Сидякин. – Потому что от объединения выигрывают университеты. Вуз получает больше денег из федерального бюджета, в том числе потому, что генерирует больше научных исследований. Он может экспортировать результаты своих научных разработок. К этому большому университету привлечено внимание специалистов из других университетов, других стран. И он сразу становится более заметным на карте науки».
По словам руководителя Администрации Главы республики, практика объединения вузов является трендом для всех регионов России.

«Большой университет – это всегда больше возможностей для создания лабораторий, для привлечения учёных, для рекрутинга научных кадров. Думаю, что университеты будут объединяться на территории всей страны. Потому что глобальную конкуренцию простому региональному вузу не выдержать, – подчеркнул он. – Региональные вузы не должны между собою конкурировать. Наши шесть вузов не должны соревноваться друг с другом за студентов. Они должны соревноваться за студентов из других регионов и других стран. В этом наша задача. Только так можно нарастить потенциал. Ведь наше население остаётся таким же. Учитывая, что из 17 тысяч выпускников школ 5 тысяч уезжают учиться за пределы республики, нам надо бороться не за оставшихся 12 тысяч студентов, а за выпускников из других регионов и других стран. В этом залог успеха роста университета. А это возможно сделать только объединившись. Потому что конкуренция друг с другом не даёт никаких выигрышей. Поэтому объединение будет. Тот, кто не запрыгнет в этот поезд, останется стоять на перроне истории и в итоге проиграет. Кто в этом объединении будет участвовать, каким оно будет, какие для него будут заданы рамки, какая будет конъюнктура объединения – это вопросы, которые сейчас обсуждаются. В любом случае решение должны принимать коллективы. Но в такой ситуации оставаться нельзя».

 

ИА «Башинформ»

Теги: вузы, БашГУ, УГАТУ
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