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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, за что будут отчислять студентов и снижать баллы по ЕГЭ в Башкирии

ПОЛИТИКА

В Башкирии изменится оценка успеваемости студентов и школьников. Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный, сообщают местные СМИ.

Так, согласно документу, в школьных дневниках и журналах будет возвращена графа «прилежание», куда ставится оценка по пятибалльной шкале. В случае, если школьник допустил нарушение уголовного или административного кодекса, в эту графу будет ставиться оценка «1», что заметно снизит рейтинг ученика при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а следовательно, снизит шансы поступления в вуз.

Студентов за нарушения административного и уголовного кодекса, согласно проекту документа, планируется отчислять за неподобающее поведение.

Например, таким нарушением, за которое могут отчислить из вуза или поставить единицу по прилежанию и пониженный рейтинг на аттестационных госэкзаменах (ОГЭ и ЕГЭ), может быть поход на несанкционированный митинг (ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», предусматривающая штрафы до пятисот тысяч рублей и административный арест до 15 суток).

 

ИА «Башинформ»

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