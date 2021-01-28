Радий Хабиров: «Послание Главы республики – не для чиновников, а для людей»
Глава Башкортостана во время пресс-подхода объяснил журналистам, почему ежегодно на Послании среди высоких руководителей, депутатов, народных избранников присутствуют специальные гости – механизаторы, врачи, учителя.
«Потому что всем хочется сказать спасибо. И когда мы приглашаем одного механизатора или строителя, то передаём слова огромной благодарности труженикам всей отрасли. Это некий символизм. Конечно, те, кто приглашён, – это необычные люди. У каждого из них есть своя история жизни, достижения, заслуги перед людьми, перед нашей республикой. Они очень яркие и интересные. Но подчёркиваю: это способ сказать спасибо той большой армии, которая стоит за каждым из этих людей. Надо понимать, что это Послание – не чиновникам. Это Послание депутатам, народу. Поэтому хотелось бы, чтобы в зале было побольше людей», — сказал Радий Хабиров.Он также напомнил, что перенос Послания с декабря на конец января был связан с непростой эпидемиологической ситуацией в республике.
«А сейчас мы уверенно стоим на ногах. После Послания начнутся отчётные конференции, отчёты глав муниципалитетов по всей республике», — сказал руководитель республики.
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Радий Хабиров: «Послание Главы республики – не для чиновников, а для людей»
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