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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Гульнур Кульсарина о Послании Главы: работа над Cтратегией развития Зауралья очень важна

ПОЛИТИКА

Депутат республиканского парламента, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина прокомментировала «Башинформ» Послание Главы республики Государственному Собранию — Курултаю РБ.

«В Послании Радия Фаритовича Хабирова Госсобранию прозвучали слова о начале работы над новой Cтратегией развития Зауралья. Для нашего народа это очень важно, поскольку в этих районах много вопросов, касающихся инфраструктуры, социальных и экономических аспектов, которые требуют решения. Как депутаты, курирующие эти районы, мы можем это подтвердить. Есть еще очень много дел, которые необходимо сделать для улучшения качества жизни народа. Завершая свое выступление, Радий Хабиров сказал: «тырышҡан – ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан — тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьёт», и призвал всех работать сообща и в единстве, поскольку за каждой победой лежит огромный труд».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Главы, комментарии
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