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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Центр управления республикой переедет в новое здание в марте текущего года

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Центр управления республикой переедет в новое здание в марте текущего года Фото: Валерий Шахов

Возводимое здание Центра управления республикой не испортит архитектуру здания Белого дома, где располагается администрация Главы республики и правительство, — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов после оглашения Послания Главы РБ Госсобранию.

«Мы прекрасно понимаем, что каждый житель, который въезжает в Уфу с южной стороны, привык видеть на горе памятник Салавату Юлаеву и здание Белого дома. Мы строим таким образом, что не будет закрываться даже первый этаж. Здание отдельное и там будет площадь порядка 700 квадратных метров. В ЦУР будут стекаться все жалобы, заявления, инциденты, вся информация по тому, что происходит в республике. В частности, мы будем понимать, насколько загружен, например, томограф в Сибае или томограф в Баймаке, чтобы перенаправлять потоки людей. Вся информация будет анализироваться и будут вырабатываться алгоритмы по принятию тех или иных решений. Мы планировали закончить строительство здания в феврале, но каких-то жестких сроков не ставили. Я думаю, что в марте ЦУР заработает в этом новом здании», — сказал Глава Башкирии.

Центр управления республикой – единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. Основной принцип работы новой структуры – быть вместе с людьми, знать о проблемах и оперативно их решать. ЦУР объединит представителей республиканских министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации Главы и департаментов правительства региона. В свою очередь, это позволит координировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления, перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу, обеспечить принятие необходимых управленческих решений. Центр управления республикой состоит из трёх блоков – социальных коммуникаций, информационной и экономической аналитики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЦУР, Послание Главы РБ
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