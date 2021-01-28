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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров высказал свое отношение к незаконным мероприятиям и задержаниям активистов

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров высказал свое отношение к незаконным мероприятиям и задержаниям активистов Фото: Валерий Шахов

Глава Башкортостана, отвечая на вопросы журналистов после оглашения Послания, высказал свое отношение к незаконным мероприятиям, которые прошли в минувшую субботу в Уфе и аресту некоторых активистов.

По его словам, решение о задержании Урала Байбулатова и Руслана Нуртдинова принималось судом.

«Ребята, конечно, смогли перехватить инициативу у активистов либеральной общественности и привели людей к Белому дому, ко мне в гости. Я считаю, что нужно действовать в рамках законах. Мое мнение — они нарушили закон. В ребятах есть спесь, есть желание высказать какие-то свои обиды нам. Люди шли очень мирно, очень интеллигентно. И детей было много, что с одной стороны у нас беспокойство вызывает, им, конечно, не следовало туда ходить. А они добавили вариант агрессии, который был неуместен. Воспользовались другой историей, другой темой, чтобы личные вещи протащить», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики также отметил, что правительство предполагает: объявленное мероприятие в воскресенье состоится, потому что народ взбудоражен.
«Вместе с текущей повесткой люди устали, год был очень нервный и любые обиды людьми воспринимаются очень сложно. У нас в республике добавляется ситуация с БашРТС, и на прошлое мероприятие часть людей пришли, которые не согласны с платежками за отопление. Это обоснованные обиды. Есть ряд людей, которые считают, что по ситуации с Куштау они не смогли получить какие-то политические дивиденды и питают по этому поводу иллюзии и пойдут на это мероприятие. Хотя для меня тема Куштау исчерпана. Молодежь активная придет, которой нравится «движуха». Я думаю, что будет митинг. Единственное, я неоднократно просил, если люди соберутся, принять все усилия, чтобы не было проблем и стычек. Люди выскажутся, в том числе и на меня какие-то обиды выскажут»,— отметил Радий Хабиров.
Он считает, что такие акции сойдут на нет и все успокоится.
«Нам есть, чем заниматься, куда идти, есть чем гордиться. Нам нужно выстраивать с людьми более активный диалог», — подытожил Глава региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Главы РБ
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