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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии сообщил об усилении контроля над качеством школьного питания

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об усилении контроля над качеством школьного питания. Об этом он заявил в четверг при оглашении своего ежегодного Послания республиканскому парламенту.

«С 1 сентября мы обеспечили всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Одними из первых в стране приняли стандарт школьного питания, типовые контракты, внедрили единое меню, поставляем качественные продукты местных произ­водителей, оснащаем пищеблоки современным обору­дованием», — сказал Радий Хабиров и отметил, что родители также участвуют в составлении меню с помощью «Электронного дневника».

При этом руководитель республики указал на наличие «определённых недостатков в этой части».

«Мы усилим контроль, чтобы обеспечить наших ребят качественным питанием. Огромные суммы федеральных и республиканских средств идут на это. Потому что это важная основа для укрепления их здоровья, равно как физкультура и спорт», — заключил Глава Башкирии, выступая сегодня перед депутатами.
Как сообщал ранее «Башинформ», бесплатное школьное питание в республике получают сейчас 223 тысячи детей в более чем 2 тысячах школ.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.

 

Галина Бахшиева

Теги: послание главы РБ, Радий Хабиров, школьное питание
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