Глава Башкирии сообщил об усилении контроля над качеством школьного питания

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об усилении контроля над качеством школьного питания. Об этом он заявил в четверг при оглашении своего ежегодного Послания республиканскому парламенту.

«С 1 сентября мы обеспечили всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Одними из первых в стране приняли стандарт школьного питания, типовые контракты, внедрили единое меню, поставляем качественные продукты местных произ­водителей, оснащаем пищеблоки современным обору­дованием», — сказал Радий Хабиров и отметил, что родители также участвуют в составлении меню с помощью «Электронного дневника».

При этом руководитель республики указал на наличие «определённых недостатков в этой части».

«Мы усилим контроль, чтобы обеспечить наших ребят качественным питанием. Огромные суммы федеральных и республиканских средств идут на это. Потому что это важная основа для укрепления их здоровья, равно как физкультура и спорт», — заключил Глава Башкирии, выступая сегодня перед депутатами.

Как сообщал ранее «Башинформ» , бесплатное школьное питание в республике получают сейчас 223 тысячи детей в более чем 2 тысячах школ.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.