Фото: Олег Яровиков В Башкирии продолжится реализация программы «Земский учитель» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о продолжении в регионе программы «Земский учитель». Об этом он сообщил в четверг, в ходе оглашения своего Послания Госсобранию — Курултаю республики.

«Мы поддерживаем молодых учителей, выдаем гранты тем из них, кто работает в сельской местности. В рамках программы «Земский учитель» они также получают компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. В 2021 году мы продолжим эту практику», — сказал Радий Хабиров.

На федеральные выплаты для сельских учителей в рамках программы «Земский учитель» могут рассчитывать педагоги до 55 лет.

Программа не распространяется на воспитателей детских садов, а также других педагогических работников, кроме непосредственно учителей.

Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 1 млн рублей при условии принятия обязательства отработать не менее 5 лет в школе, расположенной в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тысяч человек.

Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля.