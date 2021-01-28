Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.04 ↓

EUR 91.21 ↑

28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров:Башкирия сможет выйти из режима повышенной готовности во втором полугодии

ПОЛИТИКА

Возвращение к спокойной, нормальной жизни во многом зависит от всех нас, нам нужно про вакцинировать порядка 70% жителей республики и тогда мы сможем приобрести коллективный иммунитет от коронавируса. Необходимым количеством вакцин мы будем обеспечены — заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс – подхода после оглашения Послания Госсобранию и народу республики.

«Медицинские маски будут для нас серьезным атрибутом на долгие годы вперед. Рано или поздно коронавирус отступит, но ведь остаются другие инфекции. От того же гриппа маски являются достаточно эффективной защитой и маски стали реалией нашей сегодняшней жизни», — отметил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров считает, что, если все принятые меры будут выполнены и вакцинация населения пройдет в запланированном режиме во второй половине 2021 года республика сможет выйти из режима повышенной готовности.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Послание Главы РБ, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Опубликована онлайн-карта Уфы с очагами новой коронавирусной инфекции
Уфимцы в режиме онлайн могут наблюдать за распространением новой коронавирусной инфекции. Мэрия столицы Башкирии разработала интерактивную карту с очагам
В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней женщины
В Башкирии расследуется уголовное дело по статье убийство. Подозреваемого в убийстве жительницы Благовещенского района разыскивают по фотороботу, составл
На Международный конкурс Элвина Грея «Яны мон» поступило 800 заявок из 7 стран
Приём заявок на Международный конкурс «Яңы моң» завершен. Об этом в соцсетях сообщил руководитель проекта Элвин Грей (Радик Юльякшин). Всего на конкурс
В Башкирии разрешили концерты на открытом воздухе и увеличили процент заполняемости залов
В ближайшее время в Башкирии вступят в силу новые послабления антикоронавирусного периода. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ново
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть