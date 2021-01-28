Радий Хабиров:Башкирия сможет выйти из режима повышенной готовности во втором полугодии

Возвращение к спокойной, нормальной жизни во многом зависит от всех нас, нам нужно про вакцинировать порядка 70% жителей республики и тогда мы сможем приобрести коллективный иммунитет от коронавируса. Необходимым количеством вакцин мы будем обеспечены — заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс – подхода после оглашения Послания Госсобранию и народу республики.

«Медицинские маски будут для нас серьезным атрибутом на долгие годы вперед. Рано или поздно коронавирус отступит, но ведь остаются другие инфекции. От того же гриппа маски являются достаточно эффективной защитой и маски стали реалией нашей сегодняшней жизни», — отметил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров считает, что, если все принятые меры будут выполнены и вакцинация населения пройдет в запланированном режиме во второй половине 2021 года республика сможет выйти из режима повышенной готовности.