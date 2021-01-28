Радий Хабиров извинился перед уфимцами за неудобства из-за строительства дороги
Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании уделил значительное внимание объектам транспортной инфраструктуры в Уфе и в республике в целом.
«Вся Уфа летом превратилась в одну большую стройку. Долгие годы оставался замороженным проект «Восточного выезда». Мы приложили немало усилий и сумели его оживить. Теперь это самая крупная стройка в новейшей истории Башкортостана. По ней есть и федеральное финансирование, и надёжный иностранный инвестор», — сказал Хабиров.
Глава республики также отдельно выделил проекты строительства мостов и новых автодорог.
«Бельский мост — продолжаем строить новую вставку на южном въезде в город Уфу, прокладываем очень нужную автодорогу «Бирск — Тастуба — Сатка». Решаем вопрос по реконструкции Затонского и Шакшинского мостов, строительству моста в створе улицы Интернациональной, Нагаевского переезда, железнодорожного Южного обхода Уфы»,- сказал Хабиров.
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«Хочу извиниться перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода. Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение. Но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать, увязав со строительством новой вставки между мостами через реку Белую. Зато, когда в сжатые сроки мы завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится», — сказал Радий Хабиров.О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании — cамое главное