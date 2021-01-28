Радий Хабиров извинился перед уфимцами за неудобства из-за строительства дороги

Руководитель республики поставил перед Правительством республики задачу завершить реконструкцию путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева к 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании уделил значительное внимание объектам транспортной инфраструктуры в Уфе и в республике в целом.

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