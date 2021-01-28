Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.04 ↓

EUR 91.21 ↑

28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров извинился перед уфимцами за неудобства из-за строительства дороги

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании уделил значительное внимание объектам транспортной инфраструктуры в Уфе и в республике в целом.

«Вся Уфа летом превратилась в одну большую стройку. Долгие годы оставался замороженным проект «Восточного выезда». Мы приложили немало усилий и сумели его оживить. Теперь это самая крупная стройка в новейшей истории Башкортостана. По ней есть и федеральное финансирование, и надёжный иностранный инвестор», — сказал Хабиров.

Глава республики также отдельно выделил проекты строительства мостов и новых автодорог.

«Бельский мост — продолжаем строить новую вставку на южном въезде в город Уфу, прокладываем очень нужную автодорогу «Бирск — Тастуба — Сатка». Решаем вопрос по реконструкции Затонского и Шакшинского мостов, строительству моста в створе улицы Интернациональной, Нагаевского переезда, железнодорожного Южного обхода Уфы»,- сказал Хабиров.

Руководитель республики поставил перед Правительством республики задачу завершить реконструкцию путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева к 1 сентября

«Хочу извиниться перед жителями республики за неудобства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода. Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение. Но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать, увязав со строительством новой вставки между мостами через реку Белую. Зато, когда в сжатые сроки мы завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится», — сказал Радий Хабиров.
О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании — cамое главное

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание, путепровод
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Опубликована онлайн-карта Уфы с очагами новой коронавирусной инфекции
Уфимцы в режиме онлайн могут наблюдать за распространением новой коронавирусной инфекции. Мэрия столицы Башкирии разработала интерактивную карту с очагам
В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней женщины
В Башкирии расследуется уголовное дело по статье убийство. Подозреваемого в убийстве жительницы Благовещенского района разыскивают по фотороботу, составл
На Международный конкурс Элвина Грея «Яны мон» поступило 800 заявок из 7 стран
Приём заявок на Международный конкурс «Яңы моң» завершен. Об этом в соцсетях сообщил руководитель проекта Элвин Грей (Радик Юльякшин). Всего на конкурс
В Башкирии разрешили концерты на открытом воздухе и увеличили процент заполняемости залов
В ближайшее время в Башкирии вступят в силу новые послабления антикоронавирусного периода. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ново
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть