Радий Хабиров: Там, где допущены ошибки начисления платы за отопление, мы их исправим

Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании обратил внимание на ситуацию, возникшую в связи с переходом на оплату отопления по факту.

«Скажу также о ситуации, возникшей при переходе на оплату отопления по факту. Она вызвала многочисленные жалобы на «пере­топы» в квартирах, неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. Многие факты подтвердились. Там, где допущены ошибки, мы их исправим, и будем возвращать людям деньги. Но такое не должно повториться. Поручения я дал», — сказал Хабиров.

Ранее Глава республики также попросил Общественную палату взять вопрос начислений за услуги ЖКХ под особый контроль.

О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании — cамое главное