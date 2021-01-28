Радий Хабиров: Там, где допущены ошибки начисления платы за отопление, мы их исправим
Глава Башкирии Радий Хабиров в своём ежегодном Послании обратил внимание на ситуацию, возникшую в связи с переходом на оплату отопления по факту.
«Скажу также о ситуации, возникшей при переходе на оплату отопления по факту. Она вызвала многочисленные жалобы на «перетопы» в квартирах, неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. Многие факты подтвердились. Там, где допущены ошибки, мы их исправим, и будем возвращать людям деньги. Но такое не должно повториться. Поручения я дал», — сказал Хабиров.
Ранее Глава республики также попросил Общественную палату взять вопрос начислений за услуги ЖКХ под особый контроль.
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