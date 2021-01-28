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28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«На наших дорогах не должно остаться старых автобусов» - Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

«На наших дорогах не должно остаться старых автобусов» - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

«Мы делаем всё, чтобы наши дороги и транспорт отвечали самым высоким стандартам. Масштабно обновляем автобусный парк – за два года приобрели для «Башавтотранса» 723 новые машины. В этом году на наших дорогах не должно остаться старых автобусов», — заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая с Посланием Госсобранию РБ 28 января.

Руководитель региона также обратил внимание на Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима, который признан одним из лучших в стране, и железно­дорожный вокзал. Он должен стать таким же, отметил он.

«Большие планы у нас – на электротранспорт. Возрождаем востребованные ранее и открываем новые трамвайные и троллей­бусные маршруты. Есть проект строи­тельства в Уфе сети туристических и транспортных канат­ных дорог», — поделился планами Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Главы РБ
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