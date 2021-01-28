Фото: Олег Яровиков За год в Башкирии справили новоселье более 100 тысяч семей Фото: Олег Яровиков

Более 100 тысяч семей республики улучшили свои жилищные условия в прошлом году, констатировал в четверг Глава Башкортостана Радий Хабиров во время оглашения ежегодного Послания башкирскому парламенту.

«Это один из главных и самых радостных результатов работы нашего строительного комплекса. Пусть эти новые дома будут наполнены звонкими детскими голосами», — подчеркнул Радий Хабиров и добавил, что к 2024 году в регионе должна быть окончательно решена проблема «обманутых дольщиков». Для этого, в том числе, в федеральном бюджете заложен резерв в размере более 6 млрд рублей.

В последующие годы в Башкортостане также продолжится наращивание объемов вводимого жилья. В решении этой задачи большую помощь республике оказывает российское правительство России, отметил Хабиров.

«Мы благодарны президенту страны Владимиру Путину за его инициативы по развитию в регионах жилищного строительства. До 2024 года мы получим на эти цели 8,5 млрд рублей, — сообщил Глава Башкортостана. — Программа сельской ипотеки в нашей республике оказалась самой успешной в стране по числу кредитов и объему выданных средств. Сейчас все регионы изучают нашу программу жилстрой­сбережений, благо­даря которой многие семьи улучшили свои жилищные условия».

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.