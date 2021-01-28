Фото: Олег Яровиков Глава Общественной палаты Башкирии рассказал, что он ждет от Послания Радия Хабирова Фото: Олег Яровиков

По мнению председателя Общественной палаты Башкортостана Ростислава Мурзагулова, сейчас крайне важно,

насколько власти будут или не будут пытаться сближать позиции разных общественных слоев и групп.

«Потому что страхов в наше время очень много, они разные и часто диаметрально противоположные. Но глава региона должен руководить всеми 4 млн людей и заботиться обо всех, — заявил он журналистам незадолго до оглашения предстоящего сегодня оглашения Послания Главы Башкортостана парламенту республики. — Мне бы хотелось именно на эту тему что-то услышать, потому что это важно, как никогда важно. Потому что действительно противоречий в обществе много, люди перенервничали из-за эпидемии, из-за того, что приходилось сидеть дома. Было много ограничений. Поэтому надо как-то всех успокаивать и надо всем двигаться к определенному созиданию, а не к истерике, к ругани, как часто бывает во время таких переломных, тяжелых исторических моментов в мире и, в том числе, в России и на территории нашей республики».

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.