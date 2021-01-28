Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров призвал жителей сделать прививку от коронавируса Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана призвал жителей республики не тянуть с прививкой от коронавируса, отметив, что уже проверил ее на себе и чувствует себя прекрасно.

«Большие партии вакцины сейчас поступают в республику. Уже сейчас всем желающим можно и нужно записываться на вакцинацию на сайте Госуслуг. Чем быстрее у большинства из нас появится собственный иммунитет, тем скорее республика обретёт «иммунитет коллективный». И тогда мы вернемся к нормальной жизни. Наверстаем потерянное в экономике и превзойдем прежние результаты. Восстановим социальную справедливость там, где существующие порядки сломала пандемия», — сказал руководитель республики, обращаясь с ежегодным Посланием.

Он попросил жителей республики поддержать его и отнестись к вакцинации максимально серьёзно. По его словам, жителям нужно продолжать проявлять ответственность и тогда пандемию сможем скоро забыть, как страшный сон.