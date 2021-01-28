Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за проявленное терпение к ограничениям
Глава Башкирии поблагодарил жителей республики за проявленное терпение к ограничениям Фото: Олег Яровиков
Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров обращается с традиционным ежегодным Посланием к Госсобранию и народу республики. В начале своего выступления он отметил, что мы впервые столкнулись с такой масштабной пандемией, которая забрала столько жизней, сильно ударила по мировой экономике и глобальной стабильности, благосостоянию жителей всей планеты.
«Наша республика не раз выходила с честью из самых тяжелых испытаний. В противостоянии пандемии мы с вами по оценке федеральной власти также стали одними из лучших в стране. Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета жителям республики, нашей экономике и социальной сфере. В рамках полномочий, предоставленных нам главой государства, мы с первого дня делали всё, чтобы сберечь людей, не допустить тяжелых последствий. Я также со всей искренностью говорю «спасибо» жителям республики за проявленное терпение к вынужденным ограничениям. Благодаря такой ответственности мы с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер», — сказал Радий Хабиров.