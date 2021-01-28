От Послания главы Башкирии жду очертаний будущего нашей республики - Шамиль Валеев
Фото: социальные сети
От Послания главы Башкирии жду очертаний будущего нашей республики - Шамиль Валеев Фото: социальные сети
Руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана, известный журналист и общественный деятель Шамиль Валеев уверен, что Послание-2021 Главы республики Госсобранию позволит эмоционально завершить, перелистнуть тяжелейший, напряженнейший год в современной истории Башкирии.
«Я рассчитываю узнать из него обнадеживающую информацию о том, что происходило в экономике, науке республики, пока мы все привыкали жить в новой реальности и концентрировались на своей безопасности и здоровье близких. Мне, как жителю республики, нужны очертания будущего прекрасной Башкирии. Уверен, что будут добрые слова в адрес проявивших себя молодцами медиках и волонтерах. Самое важное ощущение, на которое я рассчитываю от выступления Хабирова: мы болеем за свою республику не только в годы сплошных праздников и саммитов, но и в годы трудностей. Наша идентичность, патриотизм, любовь к республике и стране восстанавливаются, вырабатываются, укрепляются через опыт совместного преодоления трудностей — примерно, как коллективный иммунитет. И 2020-год предоставил для этого много возможностей. Мне кажется, мы сейчас вырабатываем особый, башкирский иммунитет не только от пандемии, но и от равнодушия, лени и разрозненности», — рассказал Шамиль Валеев агентству «Башинформ» о своих ожиданиях от Послания Главы республики.
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