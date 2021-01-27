28 января Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Госсобранию РБ

28 января в 11.00 Глава Башкортостана Радий Хабиров обратится с Посланием Государственному Собранию – Курултаю республики. Прямую трансляцию можно смотреть на телеканалах БСТ, «Салям», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и UTV, а также в YouTube и социальных сетях.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, определяющий основные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.