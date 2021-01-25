Фото: стоп-кадр видео Россия 24 Владимир Путин ответил на вопрос уфимского студента про дворец в Геленджике Фото: стоп-кадр видео Россия 24

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос студента 3 курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниила Чемезова о видео про дворец в Геленджике. По словам главы государства, сам фильм он не смотрел, так как не было свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал Владимир Путин во время прямого эфира с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, 25 января.