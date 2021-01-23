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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Павел Качкаев: “В Башкирии люди работают, им некогда протестовать”

ПОЛИТИКА

Жители Башкирии массово не поддержали акцию в поддержку федерального блогера Алексея Навального, потому что в республике люди заняты развитием экономики, в регионе развита социальная сфера и протестные настроения здесь в целом не актуальны, считает депутат Госдумы РФ Павел Качкаев.

“Почему не поддержали протесты? Все просто. Было на боку КумАПП– сейчас работает в две смены, БелЗАН два года назад стоял — сейчас перегружен заказами. Птицефабрика им.Гафури, Чекмагушевский молзавод – заработали. В республике инвесторы строят крупнейший в России мясокомбинат. Деньги из москвы идут. Работают люди, некогда им протестовать”, — сказал Павел Качкаев.

 

ИА «Башинформ»

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