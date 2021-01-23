Павел Качкаев: “В Башкирии люди работают, им некогда протестовать”
Жители Башкирии массово не поддержали акцию в поддержку федерального блогера Алексея Навального, потому что в республике люди заняты развитием экономики, в регионе развита социальная сфера и протестные настроения здесь в целом не актуальны, считает депутат Госдумы РФ Павел Качкаев.
“Почему не поддержали протесты? Все просто. Было на боку КумАПП– сейчас работает в две смены, БелЗАН два года назад стоял — сейчас перегружен заказами. Птицефабрика им.Гафури, Чекмагушевский молзавод – заработали. В республике инвесторы строят крупнейший в России мясокомбинат. Деньги из москвы идут. Работают люди, некогда им протестовать”, — сказал Павел Качкаев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих
Лилия Гумерова вошла в состав Президентского Совета по межнациональным отношениям
Радий Хабиров: Толкать детей на протестные политические события взрослых - преступно
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи