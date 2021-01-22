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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Лилия Гумерова вошла в состав Президентского Совета по межнациональным отношениям

ПОЛИТИКА

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова вошла в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Указ об утверждении состава Совета подписал 22 января 2021 года Президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем Совета является сам Президент, в его состав также входят представители руководства Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, национально-культурных автономий общественных объединений, научных и других организаций.

Совет является совещательным и консультативным органом при Президенте РФ и образован в целях совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений, подготовки предложений Президенту по определению приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации.

«Президент России Владимир Путин в один из самых первых визитов в Республику Башкортостан произнес фразу, которая стала очень популярной в народе: «...В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов». И сегодня работа в этом направлении действительно является очень важной. Развитие культуры, национальной политики и сохранение языкового многообразия сегодня закреплено и в Конституции РФ. Конечно же, очень почетно, что федеральная национально-культурная автономия башкир теперь будет иметь возможность представлять свои проекты и предложения на столь высоком уровне. С самого начала мы придерживались девиза «Наша сила в единстве, а единство – в многообразии». И я уверена, что наша автономия активно включится в общефедеральную повестку и будет вносить свой вклад в общее дело по укреплению межнационального мира, процветания нашей страны — Российской Федерации», — сказала сенатор.

 

ИА «Башинформ»

Теги: межнациональные отношения
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