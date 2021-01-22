Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: Толкать детей на протестные политические события взрослых - преступно Фото: Олег Яровиков

С теми политическими и экономическими силами, которые используют энергию пассионарных людей в своих интересах, надо разговаривать жестко, сказал на заседании Общественной палаты РБ Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос члена Палаты Лейлы Афанасьевой.

В ходе заседания Радий Хабиров предложил создать на базе Общественной палаты РБ эффективный инструмент восстановления справедливости по всем возникающим запросам в обществе. В связи с тем, что в обществе сформировался запрос на справедливость, Глава республики призвал всех жителей региона обращаться по каждому волнующему вопросу в Палату и обещал лично заниматься решением сложных вопросов, поступающих в Палату.

«Однородных мнений никогда не бывает, даже в семье. Кто-то с чем-то согласен, кто-то — нет. Для этого существуют разные инструменты выражения мнения. Кто-то недоволен властью, кто-то её критикует более мягким способом, кто-то считает, что эта власть должна уйти. И существует много различных точек зрения. Завтра мы действительно предполагаем, что какая-то часть людей хочет выйти в связи с событиями, которые произошли в отношении известного функционера Навального. В связи с этим хочу сказать, что я отвечаю за республику, за всё то, что здесь происходит. Если люди собираются куда-то идти и выражать свое несогласие, значит это я недоработал, недоработала моя команда и правительство. Потому что если человек нормально работает, если он видит, что власть перед ним ответственна, мы справедливо и по-честному с ним работаем, говорим правду, то, казалось бы, зачем человеку идти на митинг. Поэтому эту ситуацию я перекладываю на себя. Я отвечаю за всё, что происходит внутри нашего замечательного Башкортостана в отношении 4,035 млн человек», — скзал Хабиров.

В этой ситуации Радий Хабиров призвал Общественную палату Башкирии помочь остановить вовлечение детей в политический процесс, которым занимаются взрослые.

«Смотрите Tiktok, там вчера, сегодня такая идёт агитация прийти на этот митинг. В соцсети сидят мальчишки, девчонки 12-13 лет. Мне кажется, преступно детей толкать на политические события, потому что это дело взрослых людей. Вы представляете, завтра ваши дети пойдут туда, а там, вы же представляете, бывают и грязные истории, когда на митинг люди могут прийти за деньги, часть может нарочно спровоцировать конфликты. Хотя часть, конечно, придёт и искренне. И вот в эту толпу попадут дети! Это первый вопрос, который меня очень сильно волнует. Сегодня специально поговаривали с Министерством образования, чтобы как-то объяснить родителям через школы, через учителей, чтобы дети не ходили туда. Тем более, этот митинг незаконный. Уведомление на него было подано заведомо с нарушением требований, которые существуют. Они знали, что получат отказ», — сказал Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что он сторонник вести разговор, если где-то людей что-то не устраивает, а не выходить на улицы.

«Давайте разговаривать! Если я где-то что-то не услышал, есть Общественная палата, Совет по правам человека, где мы стараемся отвечать на требования людей, на протесты. Я же нашел в себе силы, когда произошла ситуация по Куштау. Я считал, что будет разрабатываться гора, но когда я понял, что это было ошибочное решение, и что я вижу сопротивление, по сути, народа, а не какой-то, как я думал, узкой маргинализированной группы, я же сказал "стоп". Я подчеркиваю, что готов отвечать за то, что происходит в нашей республике. В каждом конкретном случае. Существует масса способов понять друг друга, услышать друг друга и поправить друг друга. На мой взгляд, наша команда вполне вменяемая. Второе. Если используются митинги, привлекаются дети, какие-то фейковые истории, как сегодня, то здесь нужно давать жёсткий отпор. Это уже не моя компетенция, но здесь тоже нужно себя защищать. Все те, кто призывают, пишут, собираются идти на митинг — это же наши жители. Мы к ним относимся так же, как и ко всем, но если они выражают недовольство, значит, мы где-то недоработали — вот главный тезис, который я хочу донести», — сказал Хабиров.

Руководитель республики выразил уверенность, что мимо Башкирии митинг Навального пройдёт не столь остро, как это пытаются представить организаторы.

«Надеюсь, что люди нас услышали, что молодёжь нас услышала, но какая-то часть людей могут выйти. Тогда вступают в действие правовые нормы иного свойства, поэтому ответственность за эти решения лежит на них. Понимаете, в результате таких массовых мероприятий, как правило, страдают люди. В том числе несогласные с действиями властей. Я считаю, прежде чем махать кулаками, надо поговорить, постараться друг друга услышать, сесть за стол переговоров. Есть ряд общественных структур, инструментов переговорных. Я бы вот в эту сторону уходил. Но при этом я всегда дистанцируюсь от того, кто использует энергию людей, чистых, содержательных, пассионарных, для того, чтобы решать свои политические или экономические задачи. С ними надо разговаривать по-другому. Это уже другая история», — резюмировал Радий Хабиров.