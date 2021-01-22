Радий Хабиров: В Общественной палате без обиняков будем обсуждать сложные вопросы

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Общественной палаты РБ поблагодарил предыдущего руководителя Ольгу Панчихину и дал напутсткие избранному председателю палаты Ростиславу Мурзагулову.

«Я хотел сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне за её огромный труд. Она несколько лет руководила Общественной палатой. Одна из самых авторитетных наших общественных деятелей. Вы делегировали её в Общественную палату Российской Федерации. На мой взгляд — это очень справедливо. С вашим опытом там будет очень интересно, а, самое главное, когда придёт человек из региона, который знает, что такое Общественная палата и какие задачи перед ней стоят, это будет очень полезно и для Общественной палаты России», — сказал Хабиров, обращаясь к участникам заседания.

Также Радий Хабиров пожелал успехов в работе нового председателя Общественной палаты РБ.

«Я знаю, вы избрали Ростислава Рафкатовича председателем Общественной палаты республики. Он у нас творческий человек. Я могу сказать, что у нас никогда не было одинаковых взглядов по многим вопросам, хотя мы столько лет уже работаем вместе. Но, наверное, это и хорошо. Потому что истина, как правило, где-то посередине. Считаю, что с приходом Ростислава Рафкатовича Общественная палата будет так же энергично, интересно работать», — сказал Хабиров.

Руководитель республики выразил надежду в успешном выстраивании деловых отношений с новым составом палаты.

«Буду признателен, если деятельность Общественной палаты будет острой, прямой, открытой, для того, чтобы палата могла стать еще одной общественной площадкой, где мы могли бы без обиняков обсуждать все вопросы, говорить о проблемах и их решениях, помогать нашим людям», — сказал Радий Хабиров.