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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зариф Байгускаров рассказал, почему до сих пор не принят закон о домашнем насилии

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В 2020 году Госдума приняла 1110 законов, рассмотрено – 876. Из них 551 приняты, остальные были отклонены. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

В прошлом году в адрес парламентария поступило 1249 обращений от граждан, депутат провел 64 выездных приема, принято на личном приеме 1924 человека.

Всего за созыв Зарифом Байгускаровым было внесено 35 законопроектов, 26 из них приняты. В прошлом году было внесено три, принято два законопроекта, шесть находятся на рассмотрении.

﻿«В основном, внесенные законопроекты исходили от предложений граждан, озвученных ими во время встреч с ними, внесенных поправок. Так, к примеру, среди принятых документов — закон о возобновлении работы вытрезвителей. С 1 января муниципалитеты имеют право создавать такие соцобъекты, благодаря которым, я уверен, удастся спасти сотни и тысячи наших людей. Ежегодно в Башкортостане от переохлаждения гибнет от 170 до 203 человек. Теперь, согласно изменениям в Закон о полиции, подбирать пьяных с улиц смогут полицейские. Вытрезвители будут платными, примерно это будет две тысячи рублей в сутки за обслуживание, оказание медпомощи, ночевку. Многие говорят, что туда будут попадать только бомжи, но мы не вправе и их бросать», — отметил Зариф Байгускаров.
Также среди принятых законов, внесенных депутатом, проект об увеличении наказания за продажу сосательного табака, насвая, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним. Кроме этого, рассматривается закон о «гаражной амнистии», который поможет в упрощенной форме оформить права на гаражи и землю под ними.

Парламентарий перечислил ряд законопроектов, которые Госдума приняла в прошлом году. Среди них — об увеличении пособия родителям детей с 1,5 до 3-х лет с 1 января 2020 года в размере прожиточного минимума и на детей с 3-х до 7 лет с 1 июня 2020 года в размере 50% прожиточного минимума; закон о запрете «наливаек»; закон о даче полномочий Правительству РФ по снижению цен при увеличении цены на жизненно важные продукты питания; установление пособия по уходу родителям детей инвалидов и по их достижении 18 лет.

Зариф Байгускаров отметил важным закон о выделении из бюджета страны на медицину на 2021 год 1 триллиона 123 млрд рублей, что больше на 13% по сравнению с 2020 годом, 18 млрд на поддержку инфекционных учреждений и 90 млрд на поддержку медицины первичного звена.

Парламентарий сам сейчас ведет 12 законопроектов, самый резонансный из которых — по профилактике семейно-бытового насилия.

﻿«Разработка данного закона пока идет очень тяжело, очень много его противников. Сегодня около 20% женщин в РФ подвергаются домашнему насилию, из них только 1/5 часть обращается с заявлением в полицию, причем большинство забирают свои заявления обратно, потому что они зависимы от мужей, сожителей, финансово зависимы, им некуда идти. В этой связи считаю необходимым ввести систему мер по поддержке таких женщин: организовать приюты, работу психологов. Такой закон мы примем обязательно. Также в этом году обязательно заработает закон, предусматривающий обязательное лицензирование частных домов для пожилых, — сказал Зариф Байгускаров. — Нам предстоит многое продумать, чтобы этот закон исполнялся и работал реально».
По словам народного избранника, кроме этого, в числе готовящихся — законопроекты о том, чтобы обязать фабрики пришивать на детскую верхнюю одежду и рюкзаки светоотражающие стикеры, об открытии классов по изучению ПДД в каждой школе, о финансировании из федерального бюджета строительства приютов для бездомных животных, о принудительном лечении от алкоголизма, о конфискации транспорта при повторном управлении в состоянии опьянения, о конфискации транспорта у тех, кто занимается хищением природных ископаемых и увеличения штрафов.

﻿«В этом году мы планируем завершить работу по благоустройству могил участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Никто не забыт», в соответствии с которым на это будет предусмотрено выделение целевых средств», — добавил депутат.
В завершение пресс-конференции Зариф Байгускаров вручил журналистам благодарственные письма и наручные часы за активную совместную работу в 2020 году.

 

ИА «Башинформ»

Теги: депутат, Госдума
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