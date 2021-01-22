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22 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров пригласил членов Общественной палаты РБ к работе над Посланием

ПОЛИТИКА

22 января на заседании Общественной палаты Башкирии Глава республики Радий Хабиров призвал общественников внести предложения по тем акцентам, которые важно расставить в предстоящем Послании Главы РБ, оглашение которого намечено на 28 января.

«Я буду вам очень признателен, если вы подскажете мне, на что стоит обратить внимание, и куда нам всем вместе стоит двигаться», — сказал Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

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