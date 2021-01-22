Радий Хабиров пригласил членов Общественной палаты РБ к работе над Посланием
22 января на заседании Общественной палаты Башкирии Глава республики Радий Хабиров призвал общественников внести предложения по тем акцентам, которые важно расставить в предстоящем Послании Главы РБ, оглашение которого намечено на 28 января.
«Я буду вам очень признателен, если вы подскажете мне, на что стоит обратить внимание, и куда нам всем вместе стоит двигаться», — сказал Радий Хабиров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Социальные сети удаляют призывы участвовать в незаконных массовых акциях - Роскомнадзор
Радий Хабиров: В Общественной палате без обиняков будем обсуждать сложные вопросы
Общественная палата РБ вводит рейтинг общественных советов при региональных органах власти
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи