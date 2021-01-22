Фото: t.me/vbkrb/6713 В Уфе под удар ОМОНа могут попасть проплаченные участники несогласованного митинга Фото: t.me/vbkrb/6713

В телеграм-каналах появилась переписка между координатором штаба федерального блогера (известного как «берлинский пациент») в Башкирии Лилией Чанышевой и Уралом Байбулатовым. Исходя из контекста переписки, они собирают людей на несогласованный митинг 23 января за деньги, сообщают местные СМИ.

По мнению Байбулатова, без денег никто на этот митинг не придёт. Он просит обеспечить предоплату со стороны штаба. Также из переписки понятно, что оба собеседника понимают, что вытаскивают людей под удар ОМОНа, этого опасаются и сами на митинг приходить не хотят (в частности, Байбулатов).

«За нормальные бабки готовы дружить и подставлять последователей Республики и романтиков, выгонять их на улицу под дубинки и преследования. Ну, а Байбулатов потом с Камри пересядет на Прадо», — говорится в сообщении телеграм-каналов.

Отметим, что проведение митинга 23 января в Уфе не согласовано властями из-за нарушения сроков подачи уведомления, поэтому он вне закона. Участие в незаконных мероприятиях карается крупными штрафами до 20 тысяч рублей или административными арестами до 15 суток.