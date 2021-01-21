Фото: Олег Яровиков Названа причина исключения «Башинформа» из перечня стратегических предприятий Башкирии Фото: Олег Яровиков

Исключение информационного агентства «Башинформ» из перечня стратегических предприятий региона носит формальный характер, заявил на брифинге в четверг руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Башкирии Максим Ульчев.

По его словам, исключение «Башинформа» из списка значимых предприятий республики – событие, которое входит в «дорожную карту» по реформе отрасли.

«Стратегическое предприятие не может быть реорганизовано: ни присоединено, ни объединено с другим предприятием. Исключение ИА «Башинформ» из перечня стратегических предприятий носит больше формальный характер. Все — ради того, чтобы мы могли обеспечить мероприятия по реформированию «Башинформа», Издательского дома, других предприятий», — пояснил глава Агентства по печати и СМИ Башкирии.

Весной прошлого года из перечня стратегических предприятий республики была также исключена телерадиокомпания «Башкортостан».

Как отметил Максим Ульчев, в 2021 году предстоит решить очень много задач. Речь, в первую очередь, идет о цифровой трансформации отрасли, которая «фактически уже наступила, пандемия COVID-19 только ускорила эти преобразования».

«Много задач видим по предприятиям, в частности по ГУП «Издательский дом», где есть потенциал. Уже намечен ряд мероприятий. С новой командой, с новым руководством предприятия мы рассчитываем продвинуться вперед, — сообщил журналистам Максим Ульчев. — В сегодняшних условиях бюджетное финансирование не может служить единственным источником благополучия нашей отрасли. Поэтому в этой части у нас тоже запланировано много разных мер по поиску источников, повышению эффективности. Рассчитываем быть кратно эффективными и полезными в новом году для нашей аудитории».