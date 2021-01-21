Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.35 ↓

EUR 89.14 ↑

21 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вице-премьеры Башкортостана и Татарстана обсудили межнациональное взаимодействие

ПОЛИТИКА

Вице-премьер Правительства Башкортостана Азат Бадранов сегодня днем встретился с вице-премьером Правительства Татарстана Василем Шайхразиевым. Вице-премьер Татарстана находится с рабочей поездкой в Уфе, программа которой рассчитана два дня.

О только что прошедшей встрече Азат Бадранов рассказал журналистам на брифинге. Он оценил встречу положительно и отметил, что она прошла конструктивно, предметно и содержательно.

«Мы обсудили планы по взаимодействию межнациональных отношений и их развитию, взаимодействию наших национальных организаций — Всемирного Курултая башкир со Всемирным Конгрессом татар. Много говорили о сохранении самобытных башкирской и татарской культур в глобализирующемся мире, об этноязыковой политике, поддержке и сохранении наших языков как внутри республик, так и за их пределами», — отметил Азат Бадранов.

Он сообщил, что от Василя Шайхразиева поступило предложение сделать ответный визит в Казань. Визит планируется осуществить в течение двух недель. О конкретных проектах и программах Азат Бадранов обещал информировать общественность по мере их готовности.

Василь Шайхразиев сегодня посетил могилу легендарного разведчика, героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина. Заместитель Премьер-министра Татарстана выразил благодарность Главе и Правительству Башкортостана за весомый вклад в развитие добрососедских отношений между двумя дружественными республиками и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 

ИА «Башинформ»

Теги: межнациональные отношения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Три месяца без диагноза: у молодой жительницы Уфы внезапно отказали ноги
Уфимка Валентина Михайлова третий месяц сражается за жизнь своей 31-летней дочери. По словам матери, последние три года Юлия примерно раз в год теряла со
В Башкирии взыскано штрафов на 9,4 млн рублей за нарушения продажи алкогольной продукции
В Башкирии в 2020 году приставы взыскали 9,4 млн рублей штрафов за нарушения продажи спиртосодержащей продукции. Как пояснили в УФССП, 3,4 млн рублей взы
В Минобре Башкирии разъяснили, могут ли быть отменены занятия в школах из-за морозов
В Минобразования Башкирии разъяснили, могут ли быть отменены занятия в школах в сильные морозы. Ведомство информирует, что школы должны работать при лю
Крещенские купания-2021: в Уфе подвели итоги праздничной ночи
В Уфе в текущем году семь официальных купелей посетили 6 964 человека, что в два раза меньше, чем в 2020 году (14 494 человек). По информации пресс-служб
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть