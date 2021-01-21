Вице-премьеры Башкортостана и Татарстана обсудили межнациональное взаимодействие

Вице-премьер Правительства Башкортостана Азат Бадранов сегодня днем встретился с вице-премьером Правительства Татарстана Василем Шайхразиевым. Вице-премьер Татарстана находится с рабочей поездкой в Уфе, программа которой рассчитана два дня.

О только что прошедшей встрече Азат Бадранов рассказал журналистам на брифинге. Он оценил встречу положительно и отметил, что она прошла конструктивно, предметно и содержательно.

«Мы обсудили планы по взаимодействию межнациональных отношений и их развитию, взаимодействию наших национальных организаций — Всемирного Курултая башкир со Всемирным Конгрессом татар. Много говорили о сохранении самобытных башкирской и татарской культур в глобализирующемся мире, об этноязыковой политике, поддержке и сохранении наших языков как внутри республик, так и за их пределами», — отметил Азат Бадранов.

Он сообщил, что от Василя Шайхразиева поступило предложение сделать ответный визит в Казань. Визит планируется осуществить в течение двух недель. О конкретных проектах и программах Азат Бадранов обещал информировать общественность по мере их готовности.

Василь Шайхразиев сегодня посетил могилу легендарного разведчика, героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина. Заместитель Премьер-министра Татарстана выразил благодарность Главе и Правительству Башкортостана за весомый вклад в развитие добрососедских отношений между двумя дружественными республиками и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.