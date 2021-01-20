Председатель Общественной палаты Башкирии о штрафах для Ufatime: «Это убийство СМИ»

Сегодня, 20 января, на заседании Общественной палаты Республики Башкортостан ее председатель Ростислав Мурзагулов поднял вопрос о том, что уфимское независимое издание Ufatime по решению Кировского районного суда обязано заплатить штраф размером 460 тысяч рублей за незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий.

Поводом для наказания стало резонансное видео портала, на котором в одном из дворов башкирского Благовещенска родители избивали своего ребёнка. Очевидец снял произошедшее, редакция сайта его опубликовала летом 2020 года. Благодаря обнародованию этой съемки органы опеки и следователи установили, что родители два года издевались над своим сыном. На родителей завели уголовное дело . Обвиняемые признали вину в совершении преступления. Между тем, Роскомнадзор потребовал от Ufatime предоставить разрешение родителей на публикацию видео. Учитывая, что ребёнка обижали именно родители, такого разрешения у СМИ не было. Мировой суд назначил новостному ресурсу штраф, а Кировский районный суд оставил его без изменений. Срок уплаты – до 21 февраля ( по факту до 19 февраля текущего года, поскольку 21 февраля- это воскресенье). Редакция сайта объявили сбор средств на погашение штрафа, уфимцы и читатели из других городов уже откликнулись на призыв и начали поддерживать СМИ взносами.

Ростислав Мурзагулов счел назначенный штраф и нарушение, которое допустила редакция, несправедливым.

«Я считаю, что это важный вопрос. Мы будем внимательно следить за этим делом. По сути, это убийство СМИ. Возмутительна сама постановка вопроса. «Накрячили» издание на 460 тысяч рублей, по-другому не скажешь, за то, что журналисты хотели сделать доброе дело, они показали, как родители истязали своего ребенка, при этом лица ребенка не разглядеть. СМИ наказали по формальному признаку, что без согласия родителей опубликовали видео с участием их ребенка. Давайте такие вещи замечать», — сказал он.

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев пояснил для членов палаты, что издание небольшое.

«Такой огромный штраф для них – это фактически банкротство для издания. Я не помню, чтобы когда-либо СМИ так наказывали за подобную оплошность», — сказал он.

Заместитель руководителя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов уверен, что можно было бы сначала сделать предупреждение редакции.

«Зачем же сразу бить по голове? Это было их первое нарушение, и можно было бы ограничиться предупреждением, сказать «вы неправы», — сказал он. — Просим Роскомнадзор и судебные органы быть более объективными».

Член палаты Диана Фарахова отметила, что, при всем уважении к журналистам, в целом СМИ часто совершают ошибки, нарушают закон, искажают факты, однако, почему именно у Ufatime обнаружили недочеты, почему наказали только их?

«В чем причина такой избирательности? И это при том, что судебного заключения о том, что ребенка на видео видно или не видно, нет, но решение уже принято. Но бывает, что СМИ публикуют информацию, не соответствующую действительности. Никто почему-то их не наказывает за это. Давайте предусматривать наказания для медиа справедливо, если уж решили их наказывать», — сказал она.

«Такое решение суда – сигнал для других СМИ быть внимательными, — сказал общественник Олег Ротов — Все субъекты права должны соблюдать законодательство, без сомнения. Считаю, что ответчику необходимо изменить способ защиты в суде».

Член палаты, адвокат Булат Сафин согласился с тем, что дело было рассмотрено не объективно.

«Закон должны соблюдать все. Но больше всех закон должен соблюдать суд. Действующее процессуальное законодательство призимирует принцип состязательности сторон. То есть, каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается. Орган государственной власти представил в суд свое заключение, из которого явно не следует, что можно было идентифицировать личность ребенка, его родителей на этом злосчастном видео. Также сторона защиты представила свое экспертное заключение, произведенное экспертной организацией, из которого следует, что невозможно идентифицировать личность ребенка и его родителей на этом видео. Качество видео настолько плохое, что невозможно произвести идентификацию личности. Следовательно, нет нарушений закона о защите персональных данных. Суд не является экспертом. При возникновении подобного рода споров, я глубоко в этом убежден, суд должен был назначить по делу независимую экспертизу. Суд отказал стороне защиты в назначении такой экспертизы. С нашей точки зрения, это нарушение процессуального законодательства. Вместе с тем, даже если суд признает вину средства массовой информации и его должностных лиц в нарушении законодательства, с чем мы в принципе не согласны, то при определении размера штрафов необходимо учитывать и обстоятельства, смягчающие вину. К таким обстоятельствам могут быть отнесены такие факты: СМИ опубликовало эту информацию в целях защиты прав и интересов ребенка, именно благодаря этой публикации правоохранительные органы возбудили уголовные дела, защитили права ребенка. Более того, следует также учесть, что каких-либо негативных последствий как для законных представителей ребенка, так и для самого ребенка, кроме привлечения родителей к предусмотренной за истязание детей ответственности, эта публикация не привела. Я считаю, что такие гражданские инициативы следует награждать, а не наказывать», — сказал он.

Напомним, что в прошлом году сменился Глава Роскомнадзора. Александр Жаров был освобожден от должности, на его место в марте 2020 года пришел Андрей Липов.

«Чем объяснить такой драконовский штраф? Полагаю, что произошел некий сбой в системе управления Роскомнадзором, что может быть связано с кадровыми перестановками. По опыту могу сказать, что Роскомнадзор очень часто заводит административные дела на издания, штрафы которых никогда не превышали 25 тысяч рублей», — говорит член Общественной палаты РБ Галим Якупов, который отработал более 25 лет в сфере телерадиовещания Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей.

По итогам заседания палаты было принято решение направить в Роскомнадзор обращение от лица Общественной палаты РБ с тем, чтобы при рассмотрении в дальнейшем случаев, содержащих признаки нарушения законодательства РФ в сфере регламентации деятельности СМИ, должностные лица Роскомнадзора полно и всесторонне изучали все обстоятельства дел, а не относились к составлению протоколов формально, обеспечивали полное соблюдение прав СМИ ( в том числе их участие при производстве экспертиз по расследованиям, производимым по инициативе государственного органа в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях).

«Роскомнадзор формируют протокол и направляют его в суд, а суд уже привлекает к ответственности и назначает штрафы», — пояснил Булат Сафин. – Хотелось бы, чтобы этот орган впредь более вдумчиво относился к подобным случаям, рассматривал их в индивидуальном порядке, внимательно относились к процессу возбуждения административных дел».

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