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Курултай башкир направил запросы в прокуратуру и СПбГУ по памятнику Ахмет-Заки Валиди

ПОЛИТИКА

Всемирный курултай башкир направил запросы в прокуратуру и Санкт-Петербургский государственный университет в связи с появлением информации о требовании сноса бюста Ахмет-Заки Валиди в Санкт-Петербурге. Президиум и Исполнительный комитет Всемирного курултая башкир выразили озабоченность после публикаций в ряде СМИ и просят разъяснить сложившуюся ситуацию.

Как сообщает издание «47news», по обращению матери одного из первокурсников петербургский надзор направил запрос по поводу бюста в Генпрокуратуру. Была проведена соответствующая проверка, в ходе которой надзорный орган пришел к выводу, что установка бюста несет признаки героизации нацизма.

«В Санкт-Петербургский государственный университет на днях поступило представление городской прокуратуры о принятии незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений при установке бюста Ахмет-Заки Валиди Тугана», — пишет петербургская интернет-газета «Фонтанка».

По информации «Nation News», в СПбГУ решили не оспаривать требование прокуратуры по демонтажу памятника востоковеду Ахмету-Заки Валиди и убрать бюст с территории образовательного учреждения.

В письме Всемирного курултая башкир отмечается, что бюст, установленный на территории СПбГУ, является признанием научных заслуг Ахмет-Заки Валиди и олицетворяет его как ученого-востоковеда, признанного мировым научным сообществом.

«Вместе с тем, обвинения в адрес Валиди, которые неоднократно звучали от разных лиц, не подтверждаются известными науке документами и архивными материалами, в том числе периода Второй мировой войны. В этой связи Всемирным курултаем башкир направлены запросы в органы прокуратуры и в адрес СПбГУ для разъяснения сложившейся ситуации. Считаем, что сообщения СМИ со ссылкой на городскую прокуратуру Санкт-Петербурга о признании установки памятника Заки Валиди на территории СПбГУ нарушением законодательства о противодействии экстремизму не подтверждены на данный момент документально», — отмечается в письме.

Напомним, бюст был установлен на территории филологического факультета учебного заведения во дворе Санкт-Петербургского государственного университета летом 2008 года. Автор — уфимский скульптор Владимир Дворник. Одновременно с бюстом в Санкт-Петербургском университете был открыт Центр тюркских исследований имени Ахмет-Заки Валиди.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Курултай башкир, Ахмет-Заки Валиди
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