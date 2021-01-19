Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Пятеро представителей Башкирии вошли в федеральный проект «ПолитСтартап» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Пять человек представят Башкортостан в «Федеральном «ПолитСтартапе». Среди них врач Глеб Глебов, сопредседатель регионального общественного совета проекта «Локомотивы роста» Михаил Кулаков, депутаты Госсобрания республики Яков Кугубаев, Гульнур Кульсарина и депутат горсовета Кумертау Евгений Оськин. При выборе финалистов учитывались личные и профессиональные достижения. Значимым критерием стало участие в общественной и волонтерской деятельности.

«Мы с удовольствием отмечаем, что по итогам отбора пятеро молодых партийцев из нашей республики вошли в федеральный проект. Все они активно проявили себя в период пандемии в качестве волонтеров. Многие из них уже показали свою состоятельность в депутатской деятельности. Надеюсь, они добьются успеха и в новом проекте», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — сказал Роман Романов.

Обучающий модуль «Политический лидер» стартует 19 января. В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15 регионов страны. Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы «Единой России». По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты. Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий.

По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе. Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании.

В общей сложности организаторы получили 6 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на одно место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.