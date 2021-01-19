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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Скандальные рисунки художницы, вызвавшие общественный резонанс, обсудят на круглом столе

ПОЛИТИКА
Фото: соцсеть

Скандальные рисунки художницы, вызвавшие общественный резонанс, обсудят на круглом столе Фото: соцсеть

Рисунки жительницы Уфы Алены Савельевой, которые, по мнению части пользователей социальных сетей, оскорбляют чувства представителей башкирского народа и всех людей, для которых эта культура является чем-то близким и родным, будут изучены экспертами в области культуры и искусства на круглом столе. Его организатором выступило Госсобрание Башкортостана, куда поступили обращения от жителей республики с требованиями дать оценку изображениям на предмет соответствия федеральному и республиканскому законодательству.

«По моему мнению, вопрос в данном случае больше моральный и этический, чем правовой. С одной стороны, некорректно, конечно же, загонять творческих людей в какие-либо рамки, ограничивать в самовыражении, с другой – каждый человек должен нести ответственность за те последствия, которые может вызвать его творчество. И уж тем более нельзя играть с национальными символами, провоцировать людей ради шумихи и ажиотажа. На мой взгляд, работы вообще не заслуживают такого внимания и обсуждения. Но раз уж тема получила широкий резонанс, пусть специалисты в сфере культуры коллегиально дадут оценку этим изображениям и поставят точку в данном споре. Будем опираться на мнение профессионалов. Что касается правовой стороны вопроса, то, считаю, оценку должны дать не художники и не депутаты, а правоохранители. Если в рисунках действительно будут подтверждены элементы унижения национального достоинства, разжигания межнациональной розни, то на это уже должны отреагировать соответствующие органы», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание РБ
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