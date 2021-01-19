Скандальные рисунки художницы, вызвавшие общественный резонанс, обсудят на круглом столе

Рисунки жительницы Уфы Алены Савельевой , которые, по мнению части пользователей социальных сетей, оскорбляют чувства представителей башкирского народа и всех людей, для которых эта культура является чем-то близким и родным, будут изучены экспертами в области культуры и искусства на круглом столе. Его организатором выступило Госсобрание Башкортостана, куда поступили обращения от жителей республики с требованиями дать оценку изображениям на предмет соответствия федеральному и республиканскому законодательству.

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