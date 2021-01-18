Фото: Олег Яровиков Третьего раза не будет! - Радий Хабиров жестко предупредил министра ЖКХ Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики, заслушав доклад вице-премьера — министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева о причинах повышения тарифов на отопление в городах республики, жестко предупредил:

«Пока вы работаете — это уже второй случай? Третьего раза не будет!» — сказал глава республики. — Вы руководитель того ведомства, которое за это отвечает, вы в том числе должны прогнозировать эти вопросы».

Радий Хабиров отметил, что и Минтранспорта плохо отработал подготовку, прежде всего информационную, по ремонту всем известного путепровода, и ЖКХ — по вопросам отопления.

«Необходимо подключать разъяснения! На улицу выйдите — спросите у многих людей, что такое переход от 1/12 к 1/8. Я уверен, что толком не объяснили. Серьезно отнеситесь к этому, пожалуйста!» — призвал Радий Хабиров.

Глава республики потребовал четко организовать работу по выявлению переплат за отопление и их возвратов.