Основное "оружие" политика или члена общественного движения - его голова: мнение

Члены Общественной палаты РБ прокомментировали изъятие у членов запрещенной на территории России экстремистской организации организации «Башкорт» огнестрельного оружия.

«Оружие сделано для того, чтобы стрелять. Другого предназначения у него нет. И всегда большая ответственность лежит на "человеке с ружьём", охотится ли он, несёт ли с ним службу. Понятно, что в любой стране незарегистрированное оружие — вне закона. Основное "оружие" политика или члена общественного движения — его голова с идеями, предложениями, планами, мыслями. Другого "оружия" не может быть. Грустно, что люди, пытающиеся быть в общественной повестке, посчитали возможным иметь у себя столь опасный "аргумент"», — заместитель председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов.

«Незаконное хранение огнестрельного оружия — это преступление Закона. Тут неважно, какой национальности люди его совершили. И если есть место преступлению — пусть отвечают, как граждане РФ», — председатель комиссии по культуре, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РБ Галим Якупов.

«Критерий цивилизованного общества – гуманизм, направленный на охрану жизни и здоровья человека. Если мы хотим продолжать развиваться, если мы хотим остаться осознанным обществом, то мы не имеем права принимать агрессию, как норму поведения. Каждый член Общества должен понимать, что агрессия эмоциональна, а под эмоциями люди совершают очень серьезные ошибки. В состоянии аффекта люди перестают полагаться на логику и здравый смысл, которые необходимы для защиты природы, личности, национальности, республики и собственного я. Логика и здравый смысл не побуждают человека прятать нож за спиной. А человек, лишенный данных качеств, несет угрозу не только для всего общества, но даже и для своих соратников», — заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РБ по культуре, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Лейла Афанасьева.

«Давать какие-либо комментарии и оценки сейчас сложно, уполномоченные органы проводят проверку, по результатам которой уже можно будет делать выводы. Однозначно, иметь незарегистрированные огнестрельное оружие — это уголовно наказуемое деяние, за которое виновные лица должны понести ответственность», — заместитель председателя комиссии по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Евгений Мельников.

«Вероятнее всего, по делу будет проводиться тщательное следствие. В ходе следствия возможна переквалификация деяний, возможно и прекращение дел судом в дальнейшем, это в случае, если вина людей в совершении этих преступлений, в которых они обвиняются, доказана не будет. Относительно деятельности организации в целом, мы понимаем, что эта организация, ее деятельность в целом признана незаконной в установленном законом порядке. Соответствующие решения вступили в силу, и как законопослушные и порядочные члены общества мы признаем законность таких решений. Но я уверен в том, что незаконно оружие хранить нельзя, тем более с боеприпасами, тем более, незаконно его использовать. Лица, которые виновны в нарушении такого преступления, должны нести наказание. Я также против экстремизма. У нас имеются все законные инструменты в обществе, чтобы доносить волю народа до органов власти и менять законы, менять отношение власти к обычным членам общества, не прибегая к эстремистским инструментам», — член Комиссия по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Булат Сафин.

Ранее сообщалось, что 15 января четверым задержанным (Марату Шарафутдинова, Ильнуру Кинисарову, Раилю Абкадирову и Рустаму Аманову), из ранее 14 задержанных представителей запрещенной на территории России организации «Башкорт», избрана мера пресечения на время следствия в виде ареста сроком на два месяца. Остальные 10 человек, после проведения процессуальных мероприятий, были отпущены домой.

Уголовное дело расследуется по ст. 30, ч.2 ст.213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»), ч.1 ст.222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Также по результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщает источник, близкий к следствию.

У задержанных изъято три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: два боевых обреза — под патроны 7,62 и 5,45 калибра, а также самодельный огнестрельный пистолет под калибр 5,45 и банка пороха. Следственные действия проводятся сотрудниками ЦПЭ МВД по РБ и УФСБ по РБ. Всего 13 января задержано 15 человек, предположительно, все они являются членами запрещенной на территории России экстремистской организации «Башкорт».

При задержании, кроме незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, изъяты экстремистская литература, символика запрещенной в России организации «Башкорт».

Ранее, в ноябре 2020 года, в Кармаскалинском районе Башкирии правоохранительные органы в ходе спецоперации предотвратили конфликт членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт» с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, предположительно, по вопросу контроля над их бизнесом. Тогда было задержано 37 человек. У них были изъяты оружие и боеприпасы.