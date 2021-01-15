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15 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пять кандидатов в мэры Уфы сдали экзамен по законодательству и вышли в финал конкурса

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Пять кандидатов в мэры Уфы сдали экзамен по законодательству и вышли в финал конкурса Фото: Олег Яровиков

Пять претендентов на кресло мэра столицы Башкирии сдали экзамен на знания федерального, республиканского и муниципального законодательства. Таким образом, в финал конкурса по замещению вакантной должности главы уфимской администрации прошли:

начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии столицы Артур Гафаров; врио главы уфимской администрации Сергей Греков; замуправляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев; гендиректор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров и гендиректор ООО «ГазСтройПроект», депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Рустам Хафизов.

«По информации секретаря конкурсной комиссии, уровень знаний законодательства всех кандидатов, допущенных к конкурсу, соответствует должности главы администрации Уфы», — уточнили в пресс-службе Горсовета столицы.

Напомним, на 15 января был запланирован финальный этап конкурса, в рамках которого депутаты уфимского Горсовета подпишут с новым руководителем мэрии контракт.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мэр Уфы, конкурс
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