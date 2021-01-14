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В Башкирии ужесточат требования к помощникам депутатов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ужесточат требования к помощникам депутатов Фото: Олег Яровиков

Госсобрание — Курултай Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят изменения в закон республики о статусе депутата. Народные избранники намерены внести в документ пункт о деятельности помощников депутатов. По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в регионе участились случаи злоупотребления полномочиями.

«Их задача – именно помощь депутату в интересах избирателей. Однако были случаи, когда некоторые помощники начинали махать корочками, ощущали себя полноценной политической фигурой, напрямую обращались в прокуратуру, другие органы, выходя за те полномочия, которые установлены для них действующим законодательством. Такое поведение помощников дискредитирует самого депутата и бросает тень на парламент в целом», — отметил Константин Толкачев.

Госсобрание республики намерено ввести следующие критерии работы помощников: гражданин не может быть одновременно помощником двух и более депутатов; не может быть лицо моложе 18 лет, с судимостью или имеющее иностранное гражданство; помощникам запрещено разглашать государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные, тайну личной жизни граждан; запрещено использовать свой статус в личных интересах, а также в целях, не отвечающих интересам избирателей.

«За действия, способные нанести урон деловой репутации Государственного Собрания или отдельных его депутатов, помощники будут лишаться своих полномочий. Соответствующее решение будет приниматься Комиссией Государственного Собрания по депутатской этике», — уточнил спикер Госсобрания Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: депутаты, Госсобрание
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